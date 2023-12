IRPINIA – Elezioni Provinciali. Il consigliere avellano Giovanni Biancardi: “ Felice ed onorato di partecipare in prima persona alle elezioni provinciali”

Giovanni Biancardi consigliere comunale di Avella candidato alle prossime provinciali in quota PD.

Biancardi afferma. “Felice ed onorato di partecipare in prima persona alle elezioni provinciali, una candidatura fortemente voluta dal partito, in cui sono insiti ideali e gli intenti politici volti alla cura ed al benessere delle singole aree dell’intera Irpinia.

Con spirito di profonda abnegazione per il mio, il nostro territorio resto al servizio di ogni singolo cittadino prendendone cura ed interesse sociale.

Non sono solo il candidato della bassa irpinia, ma dell’intera Provincia di cui ne conosco i luoghi la storia ed il territorio. Credo fortemente che l’impegno di questi anni sia entrato nel cuore degli amministratori. Ringrazio chi ancora una volta vorrà credere in me con senso di profonda disponibilità ed impegno al fine di realizzare nuove prospettive future per il nostro territorio.