Elezioni del Consiglio Provinciale del 15 marzo 2026: affluenza definitiva al 93,39%

AVELLINO — Si chiudono con una partecipazione molto alta le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale, svoltesi oggi, domenica 15 marzo 2026.
Alle ore 20.00, orario di chiusura dei seggi, il dato definitivo registra 1.230 votanti su 1.317 aventi diritto, pari al 93,39% del corpo elettorale.
Come previsto per le elezioni provinciali, al voto erano chiamati sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della provincia.
Il dettaglio per fasce demografiche
L’affluenza è stata molto elevata in tutte le fasce dei Comuni:
Fascia A: 767 votanti su 841 – 91,2%
Fascia B: 249 votanti su 257 – 96,88%
Fascia C: 113 votanti su 117 – 96,58%
Fascia D: 101 votanti su 102 – 99,01%
Il dato più alto di partecipazione si registra nella fascia D, che comprende i Comuni più popolosi, dove ha votato praticamente la totalità degli aventi diritto.
Con la chiusura delle urne si passa ora alle operazioni di scrutinio, che determineranno la composizione del nuovo Consiglio Provinciale.