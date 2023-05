ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14 e 15 MAGGIO IN CAMPANIA. Sommese (Azione): “Noi competitivi in tutti i comuni al voto. Chiusura campagna giovedì 11 a Torre del Greco.

“Abbiamo fatto un lavoro straordinario, saranno presenti candidati di Azione in tutte le competizioni elettorali nei comuni campani al voto, siamo in campo e presto avremo in squadra tanti nuovi amministratori eletti” – a dichiararlo è Giuseppe Sommese, Segretario campano del partito di Carlo Calenda e Presidente della Prima Commissione Permanente in Consiglio regionale della Campania.

“Siamo in crescita costante da oltre un anno anche in Campania. Abbiamo preso parte a tutte le tornate elettorali, ottenendo risultati importanti; sono già centinaia gli amministratori locali che hanno aderito al progetto o che sono stati eletti nelle nostre liste” – prosegue Sommese. “Anche in questa occasione abbiamo fatto un grande lavoro di radicamento, contribuendo alla scelta di molti candidati sindaci e costruendo liste molto competitive”.

“Siamo in campagna elettorale h24 in tutte le province. Per questo sprint finale saremo impegnati in tutti i comuni. Giovedì saremo nel casertano, a Marcianise e a Orta D’Atella, poi di nuovo nell’area metropolitana di Napoli, a Cercola, in sostegno del Sindaco Rossi e della nostra lista. Infine, chiuderemo a Torre del Greco, un Comune emblematico tra i tanti importantissimi al voto” – conclude il Segretario regionale della Campania.

La chiusura della campagna elettorale di Azione per il Sindaco Mennella si svolgerà giovedì 11 2023 alle 20,00 in via Vittorio Veneto 46, presso la sede “Torre del Greco sul serio-Pri”.

”.