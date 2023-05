SIRIGNANO. Premio America Giovani alla neo- laureata Alessandra Palomba. Premiazione a Roma presso la Camera dei Deputati

Mille giovani neolaureati premiati con una borsa di studio del valore di mille euro per fruire gratuitamente di un master organizzato dalla fondazione Italia Usa. Tra i premiati anche Alessandra Palomba, di Sirignano (AV), neolaureata in lingue e letterature europee ed extraeuropee (laurea magistrale LM37) all’università di Udine e precedentemente laureata alla triennale in lingue e culture straniere all’università degli studi di Salerno. Il riconoscimento viene attribuito ogni anno a mille giovani neolaureati con un percorso di studi di eccellenza. Il premio consiste in una borsa di studio a copertura totale per il master online della fondazione Italia Usa intitolato “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Camera dei deputati a Roma.

I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane, tra i neolaureati con un piano di studi che sia in linea con gli interessi della fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative. La fondazione Italia Usa è un’istituzione indipendente, no profit e senza colore politico che affianca al Premio America, destinato a personalità di fama internazionale, il premio per i giovani talenti.

Un traguardo prestigioso per la giovane dottoressa mandamentale Alessandra Palomba che rende lustro ad un’intera comunità.