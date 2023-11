“Educare al Rispetto e alla Gentilezza: Un Appello Forte dall’IC 2 Omero Mazzini Don Milani” di Pomigliano d’Arco

Si è tenuto ieri 21 novembre, nei locali della sede centrale della scuola IC 2 Omero Mazzini Don Milani di Pomigliano d’Arco, l’incontro “Educare al rispetto, alla gentilezza e all’ugualianza di genere” con l’Associazione “Donne per il sociale Onlus”.

Accolti dalla dirigente scolastica Prof. Maria Barone, erano presenti, insieme ai ragazzi e ai docenti , il vice sindaco Domenico Leone, l’assessore all’ambiente e al verde pubblico, la dirigente scolastica

Maria Rosaria Toscano; l’assessore alla cultura, all’istruzione e alle politiche giovanili, il Dirigente scolastico Giovanni Russo; la presidente, dott.ssa Patrizia Gargiulo e l’avvocato dell’Associazione , dott.ssa Gabriella Esposito.

“Una grande opportunità, quella offerta dall’associazione alla nostra scuola, una lezione alternativa, ma fondamentale di vita ,un richiamo diretto ai valori positivi ,al saper amare” ha così aperto l’evento la Dirigente Barone , che citando Stefano Rossi, raccomanda ai suoi ragazzi: ” l’amore non è possesso non è controllo, ma l’incontro di due libertà; solo nella libera scelta si estrinseca il vero amore” e continua ,” questa è l’ottica con cui va vissuto e interpretato questo sentimento” .

“Educate i bambini e non sarà necessario punire gli uomini “ dichiara il vicesindaco, parafrasando Pitagora, “siamo certi che i buoni insegnamenti sono semi, sedimentano, producono frutti, danno risultati” e rivolgendosi con empatia agli alunni, li ha esortati a guardarsi dentro e trovare il momento del rispetto, verso tutti e ,soprattutto, verso le creature che ci danno la vita.

Il Dirigente Russo ha ricordato Giulia, 22 anni, ultima vittima di femminicidio e ha invitato i ragazzi ad avere coraggio, ad accettare il fallimento e i “no” , necessari per misurarci con gli eventi della vita.“I ragazzi sono il nostro futuro, l’educazione al rispetto deve partire fin dall’infanzia” ha affermato , “ dovete coltivare la tolleranza , accettare l’altro, rispettare soprattutto le donne. Nella cultura ebraica ,ha spiegato, le donne infatti sono le uniche a non indossare il copricapo, per una ragione essenziale: loro ci regalano la vita”

I protagonisti principali però di questa manifestazione sono stati gli alunni dell’IC”; emozionanti, riflessive , coinvolgenti sono state le osservazioni ,le poesie ,i sonetti, le lettere , i disegni elaborati dai ragazzi e dedicate alle donne vittime di violenza, per le quali essi hanno piantato un cuore di ciclamini rossi, simbolo di forza e rinascita , di bellezza e resistenza.

La presidente dell’Associazione Patrizia Gargiuolo ha saputo coinvolgere i ragazzi, metterli a loro agio. “E’ stato emozionante “ – racconta sul suo profilo social- “vedere come i ragazzi si siano aperti e come abbiano lanciato un grido di aiuto, consapevoli delle loro difficoltà”.

“ Oggi ce ne andiamo ricchi avete colto l’essenza del discorso, con le vostre paure, timori esperienze, avete messo a nudo le vostre fragilità” ha affermato l’assessora all’ambiente pubblico Toscano.

Non è mancato un momento di informazione sui reati e le conseguenze penali illustrati dall’avvocato Gabriella Romano ,che ha concluso con un significativo appello : “Ragazzi, rimproverate vostro padre quando si arrabbia e alza la voce con vostra madre e fate altrettanto con lei”.