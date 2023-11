Forino (Av): La cittadina dei Sette Colli entra a far parte del Progetto Borghi Salute e Benessere “Sentieri d’Acqua e Santi”

Da alcuni anni nelle aree dell’alta Valle del Sabato e di Contrada-Forino si è costituito un gruppo di interesse, il Cammino dell’Acqua Augusta, per la valorizzazione del territorio e dell’Antico Acquedotto Augusteo. Lo stesso gruppo è composto da diversi volontari, tra cui per Forino spicca l’ Avvocato Antonio Carpentieri. Questo team nel corso di questi anni ha identificato alcuni siti dove si manifestano accessi ai condotti ipogei della maestosa opera idraulica fatta costruire dall’ Imperatore Augusto tra il 30 ed 15 A.C. utile al rifornimento di acqua della flotta stanziata a Capo Miseno in Bacoli. Una colossale opera che prendeva l’acqua dalle fonti del Serino e per un tragitto di 100 Km giungeva fino a Bacoli .

Questo valente gruppo di interesse ha elaborato e collaborato alla sensibilizzazione degli Enti locali sul tema della riscoperta dell’Acquedotto Augusteo della Campania e della sua valorizzazione sostenibile.

I Comuni hanno risposto in modo entusiastico, con la definizione di un Protocollo d’Intesa specifico denominato Borghi Salute e Benessere “Sentieri d’ Acqua e Santi” volto alla promozione della ricerca e della valorizzazione degli antichi acquedotti che traevano origine nella Valle del Sabato e nelle eccellenze di carattere religioso dell’area. Il Protocollo vede al momento l’aggregazione di dieci Comuni dell’area irpina quali il Comune di Santa Lucia di Serino quale Ente Capofila, con in forma aggregata i Comuni di Forino, Contrada, Cesinali,

Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, San Michele di Serino e Serino, e del Comune di Bacoli (NA), a cui si è unita l’Associazione Cocceius, con sede a Napoli e con vasta esperienza nell’esplorazione speleo-archeologica e nella documentazione dei sistemi idraulici antichi in area campana (Campi Flegrei, Pompei, Paestum-Velia)

È quindi in atto una entusiasmante sinergia fra Comuni, Associazione Cocceius e Cammino dell’Aqua Augusta di un articolato progetto di studio del grande acquedotto antico, con la supervisione degli Enti di tutela e con il coinvolgimento delle Università.

Il Protocollo d’Intesa BsB ha costituito l’elemento determinante per la concertazione e la promozione dell’idea progettuale complessiva nei confronti degli Enti interessati, in particolare della Regione Campania, con riguardo alla collaborazione con le Soprintendenze per l’Archeologia, i Beni Architettonici e Paesaggistici, con le Università della Campania e con la Società Acqua Bene Comune di Napoli, che gestisce le sorgenti principali della Valle del Sabato.

Il Progetto BSB può quindi rappresentare il primo passo seminale per la creazione di una rete di percorsi e di siti volta alla valorizzazione turistica del territorio. Tale rete potrà poi in un prossimo futuro crescere ed estendersi, andando così a costituire una realtà in continua evoluzione, con attenzione alla ricerca ed all’esplorazione di elementi ancora ignoti dei beni culturali del territorio.

Ciò al fine ultimo di incentivare la valorizzazione, la crescita e l’aggregazione in forme collaborative delle realtà economiche, turistiche e di produzione agricola del territorio. Riguardo al Comune di Forino grande attenzione e cura è stata posta e portata avanti dall’ Assessore Walter Apuzza affinché anche la cittadina dei Sette Colli venisse coinvolta in questo importantissimo progetto. Daniele Biondi