Serie D – Girone H Le campane si fanno sentire: Afragolese e Heraclea vincono, Pompei e Acerrana ancora ko

Sesta giornata ricca di emozioni nel Girone H di Serie D, con il campionato che comincia a delineare le prime gerarchie. In testa restano Città di Fasano e Martina Calcio 1947, entrambe a 14 punti, ma le squadre campane restano protagoniste tra conferme, exploit e qualche passo falso.
L’Afragolese torna a ruggire superando 2-1 il Manfredonia grazie a una prova di carattere e intensità, riscattando così un avvio di stagione altalenante.
L’Heraclea Calcio trova il colpaccio in trasferta imponendosi 3-1 sul Nola 1925, confermandosi una delle rivelazioni di questo inizio campionato.
Pari prezioso per la Paganese, che chiude sull’1-1 contro la Virtus Francavilla, al termine di un match equilibrato e combattuto.
Amara sconfitta invece per la Sarnese, piegata 2-1 sul campo della Ferrandina, nonostante una buona reazione nella ripresa.
Male anche il Pompei, battuto nettamente 3-0 dal Barletta 1922 in un match senza storia, mentre la Real Acerrana crolla 4-1 a Gravina, rimanendo sul fondo della classifica con soli 3 punti.
Nel complesso, un turno che conferma la vitalità delle campane nella parte alta della classifica e la necessità di una scossa per chi, in basso, fatica a trovare ritmo e risultati.
Risultati – 6ª giornata
Sabato 4 ottobre
Barletta 1922 – F.C. Pompei 3-0
Domenica 5 ottobre
Afragolese – Manfredonia Calcio 1932 2-1
Città di Fasano – Nardò 1-1
Ferrandina – Sarnese 1926 2-1
Nola 1925 – Heraclea Calcio 1-3
Paganese Calcio 1926 – Virtus Francavilla 1-1
Real Normanna – Fidelis Andria 1-0
FBC Gravina – Real Acerrana 1926 4-1
Martina Calcio 1947 – Francavilla 1-0
Classifica – Serie D, Girone H
1. Città di Fasano – 14 punti
2. Martina Calcio 1947 – 14
3. Fidelis Andria – 11
4. Paganese Calcio 1926 – 10
5. Afragolese – 10
6. Heraclea Calcio – 10
7. Virtus Francavilla – 9
8. Barletta 1922 – 9
9. Francavilla – 8
10. Nola 1925 – 8
11. Sarnese 1926 – 7
12. Ferrandina – 7
13. F.C. Pompei – 6
14. Real Normanna – 5
15. FBC Gravina – 5
16. Nardò – 5
17. Manfredonia Calcio 1932 – 4
18. Real Acerrana 1926 – 3
Prossimo turno
La Paganese sarà attesa da una difficile trasferta a Martina, mentre l’Afragolese ospiterà il Barletta per un match ad alta intensità. L’Heraclea proverà a confermarsi contro il Nardò, mentre la Sarnese cercherà punti salvezza in casa contro la Real Acerrana.
Turno di riscatto invece per il Pompei, chiamato a reagire davanti ai propri tifosi contro la Ferrandina.
Un campionato ancora apertissimo, ma che inizia a mostrare un dato chiaro: le campane, tra alti e bassi, ci sono e vogliono restare protagoniste.