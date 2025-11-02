Promozione Campania – Girone C: Sporting Ponte e Cimitile volano in vetta. Vittorie pesanti per Cervinara, Real Ariano e Vico Calcio. Male Baiano e Terzigno

L’ottava giornata del girone C di Promozione Campania conferma il dominio in testa di Sporting Ponte 2019 e Cimitile, entrambe vittoriose e ora appaiate a quota 22 punti.
Lo Sporting Ponte espugna con un netto 4-0 il campo del Terzigno 1964, ribadendo la propria forza offensiva e consolidando la miglior differenza reti del campionato. Stesso punteggio per il Cimitile, che supera senza difficoltà il Saviano 1960 (3-0) e rimane in vetta grazie a un cammino praticamente perfetto.
Tra le squadre più in forma del momento anche il Vico Calcio, che batte 2-0 l’Alta Irpinia Sport e sale a quota 16, confermandosi al terzo posto. Bene anche il Real Ariano, vittorioso per 4-1 sul Claudio Oliva Passo Eclano, e l’Audax Cervinara 1926, che si impone 3-1 sul Montesarchio in un derby dal sapore antico.
Pareggio amaro invece per l’U.S. Ariano, fermato sull’1-1 in casa dalla Marchesa 2018, mentre il Lions Grotta si deve accontentare dell’1-1 contro il Real San Martino V.C.. Giornata da dimenticare per il Baiano, travolto in casa 4-1 dalla Savignanese, e per il Terzigno, ancora fanalino di coda con soli 2 punti.
RISULTATI – 8ª GIORNATA
Sabato 1 novembre
• Audax Cervinara 1926 – Montesarchio 3-1
• Cimitile – Saviano 1960 3-0
• Lions Grotta – Real San Martino V.C. 1-1
• Real Ariano – Claudio Oliva Passo Eclano 4-1
• Vico Calcio – Alta Irpinia Sport 2-0
Domenica 2 novembre
• Baiano – Savignanese 1-4
• Terzigno 1964 – Sporting Ponte 2019 0-4
• U.S. Ariano – Marchesa 2018 1-1
CLASSIFICA
1. Sporting Ponte 2019 – 22
2. Cimitile – 22
3. Vico Calcio – 16
4. Saviano 1960 – 14
5. Alta Irpinia Sport – 13
6. U.S. Ariano – 13
7. Real Ariano – 13
8. Savignanese – 11
9. Lions Grotta – 10
10. Montesarchio – 8
11. Audax Cervinara 1926 – 8
12. Marchesa 2018 – 8
13. Real San Martino V.C. – 7
14. Claudio Oliva Passo Eclano – 4
15. Baiano – 3
16. Terzigno 1964 – 2
PROSSIMO TURNO – 9ª GIORNATA
Sabato 8 novembre, ore 14:30
• Savignanese – Marchesa 2018
• Sporting Ponte 2019 – Lions Grotta
• Terzigno 1964 – U.S. Ariano
Domenica 9 novembre, ore 14:30
• Alta Irpinia Sport – Cimitile
• Claudio Oliva Passo Eclano – Vico Calcio
• Montesarchio – Baiano
• Real San Martino V.C. – Real Ariano
• Saviano 1960 – Audax Cervinara 1926
Sporting Ponte e Cimitile si confermano le grandi favorite del girone, mentre Vico, Saviano e Alta Irpinia restano in scia. In coda, invece, la crisi del Terzigno e le difficoltà del Baiano iniziano a pesare: servirà un’inversione di rotta immediata per non compromettere la stagione. Va bene così