Dopo l’appello M.I.D. sui marciapiedi di Via Sottotenente Gaetano Corrado il Comune interviene e chiarisce.

Sulla problematica dei marciapiedi di Via Sottotenente Gaetano Corrado lanciata dal M.I.D. ad Avellino, i quali presentavano delle problematiche rispetto alla mobilità delle persone con disabilità, anziani e mamme con passeggini, riguardo la regolare mobilità pedonale questa mattina dal Comune dopo un sopralluogo effettuato ci è stato comunicato che il problema è dovuto all’usura dei lucernari dei palazzi e che quindi i lavori di sistemazione degli stessi devono essere programmati dagli amministratori dei rispettivi condomini interessati, qualora non venissero sistemati le responsabilità su eventuali incidenti o infortuni pedonali possono ricadere anche sugli esercenti delle attività commerciali presenti sul marciapiede interessato lato sinistro venendo dal senso di marcia che sfocia su Via Francesco Guarini.

Di qui l’appello del M.I.D., rivolto a tutti i condomini e amministratori dei fabbricati interessati a provvedere e attivarsi al rifacimento dei lucernai e di conseguenza marciapiedi. al fine di garantire in sicurezza la regolare mobilità pedonale dei residenti e cittadini specialmente con difficoltà o problematiche motorie.