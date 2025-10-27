Giuseppe Conte riconfermato alla guida del Movimento 5 Stelle: “Ripartiamo uniti e a testa alta”

Giuseppe Conte è stato riconfermato alla guida del Movimento 5 Stelle. Il voto degli iscritti ha rinnovato la fiducia all’ex presidente del Consiglio, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente del movimento fondato da Beppe Grillo.

Subito dopo l’esito della consultazione interna, Conte ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento carico di entusiasmo e determinazione: «Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta».

Con queste parole, il leader pentastellato ha voluto ribadire lo spirito di unità e di rilancio che accompagnerà il M5S nelle prossime sfide politiche, a partire dalle elezioni regionali e amministrative ormai alle porte.

La riconferma di Conte consolida il suo ruolo alla guida del principale partito di opposizione e segna una nuova fase per il Movimento, chiamato a rafforzare la propria identità e a definire una linea chiara su temi centrali come il lavoro, l’ambiente e i diritti sociali.

Da Roma il messaggio è chiaro: il M5S intende proseguire il suo percorso “dalla parte dei cittadini”, con l’obiettivo – come ha sottolineato Conte – di «camminare insieme, a testa alta, per un’Italia più giusta e solidale».