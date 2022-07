DOMICELLA. A fuoco deposito di rottami sotto sequestro

Subito dopo le ore 13’30 di oggi 21 luglio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Domicella, in località Tavernola, per un incendio che ha interessato un’area privata su cui vi erano depositati dei veicoli in disuso. Due le squadre che sono intervenute dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli, le quali hanno impiegato circa cinque ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, la quale era stata già oggetto in passato di altri incendi simile ed era sottoposta a sequestro.