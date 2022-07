U.S. Avellino. Franco: “Ho detto subito sì, dovremo essere bravi ad assorbire la mentalità del mister”.

A margine dell’allenamento di questa mattina, tenutosi al Mercogliano Stadium, il calciatore Daniele Franco si è presentato agli organi d’informazione.

Di seguito le dichiarazioni del centrocampista biancoverde.

La trattativa: “È durata un pomeriggio. Quando mi ha chiamato il direttore De Vito ho subito deciso di accettare. Abbiamo impiegato soltanto il tempo tecnico per trovare l’accordo ma per blasone e per progetto societario ho subito detto di sì”.

Le prime impressioni sul gruppo: “Al di là delle fatiche ho trovato un gruppo che ha tanta voglia di dimostrare. Stiamo con piacere insieme anche nei momenti in cui non ci alleniamo”.

Gli allenamenti: “Fino a questo momento abbiamo lavorato quasi esclusivamente da un punto di vista atletico. Il mister durante le esercitazioni cerca di trasmetterci il suo credo. Dovremo essere bravi ad assorbire la sua mentalità e metterla in campo”.

Fonte: U.S. Avellino.