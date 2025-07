Napoli lancia “T’appartene”: tutto sulla campagna abbonamenti 2025/26

Dopo aver trasformato il Maradona in un teatro di festa per il 4º Scudetto, la SSC Napoli presenta “T’appartene”, la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Assicurati il tuo posto: si parte giovedì 10 luglio con la prelazione, poi vendite libere dal 4 agosto.

Fasi di vendita.

Fase Periodo Chi può accedere

1 10/07 h 12:00 – 20/07 h 23:59 Abbonati ’24/25 – Full

2 22/07 h 12:00 – 27/07 h 23:59 Abbonati ’24/25 – Italia

3 29/07 h 12:00 – 31/07 h 12:00 Abbonati ’24/25 – cambio Full

4 01/08 h 12:00 – 03/08 h 12:00 Abbonati ’24/25 – cambio Italia

5 04/08 h 12:00 – 14/08 h 23:59 Vendita libera

Prelazione e sconti

– Riservata agli abbonati ’24/25 fino alle ore 12:00 del 3 agosto

– Tariffa “Ridotto Campioni AG4IN” con sconto sul prezzo intero

Le due formule

• VERSIONE FULL (24 gare)

19 gare di Serie A + ottavi di Coppa Italia + 4 gare casalinghe di Champions League

• VERSIONE ITALIA (20 gare)

19 gare di Serie A + ottavi di Coppa Italia

Tariffa intera corrisponde a 14 €/partita (con abbonamento Full).

Agevolazioni Under

• Under 14: – 50% in tutti i settori

• Under 30: – 25% in Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida

Rinnovi “Campioni AG4IN”.

Settore Intero Under 30 Under 14

Curve Inferiori (Italia) € 250 € 185 € 125

Distinti Anello Inferiore (Italia) € 600 € 450 € 280

Tribuna Nisida (Italia) € 980 € 740 € 500

Curve Inferiori (Full) € 330 € 250 € 170

Distinti Anello Inferiore (Full) € 770 € 600 € 400

Tribuna Nisida (Full) € 1 260 € 980 € 650 Nuovi abbonati Settore Intero Under 30 Under 14

Curve Inferiori (Italia) € 280 € 210 € 140

Distinti Anello Inferiore (Italia) € 720 € 540 € 350

Tribuna Nisida (Italia) € 1 200 € 900 € 600

Curve Inferiori (Full) € 405 € 300 € 200

Distinti Anello Inferiore (Full) € 920 € 710 € 480

Tribuna Nisida (Full) € 1 500 € 1 150 € 775 Modalità di sottoscrizione

• Online su TicketOne.it

• Punti vendita autorizzati TicketOne

Benefit riservati agli abbonati Full: prelazione Champions e Coppa Italia, cambio utilizzatore fino a 10 gare, sconti su big match casalinghi.

Per dettagli completi, mappa posti e piani di rateizzazione con la “Fan Stadium Card”, consultare il sito ufficiale SSC Napoli o il servizio clienti TicketOne.