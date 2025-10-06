Serie C – Girone C: la Campania si prende la scena, Salernitana in fuga e Benevento all’inseguimento

Nel Girone C di Serie C, il calcio campano continua a dettare legge. La Salernitana non si ferma più: i granata battono di misura il Siracusa (1-0) e consolidano il primo posto in classifica, spinti dal calore dell’Arechi e da un gruppo che sta trovando continuità e identità.

Il gol decisivo arriva nella ripresa, frutto della determinazione e della superiorità fisica che la squadra di Inzaghi riesce ormai a imporre contro qualsiasi avversario.

Alle spalle dei granata, il Benevento non molla. La squadra sannita espugna Crotone con una vittoria pesante (1-2) firmata dalla coppia d’esperienza in attacco e da una difesa che, nonostante qualche sbavatura, sta crescendo giornata dopo giornata. L’obiettivo è chiaro: riportarsi stabilmente ai vertici e tenere il passo della Salernitana in una corsa che promette scintille fino alla fine.

Il Catania, con il suo 6-0 rifilato al Foggia, rimane in scia e mostra di essere tornato quella macchina da gol che il pubblico siciliano aspettava. Una vittoria che scuote anche il morale delle inseguitrici campane, consapevoli che la lotta al vertice sarà durissima.

Più dietro, la Casertana ritrova fiducia superando il Team Altamura per 3-1: tre punti fondamentali che rilanciano i rossoblù verso la zona playoff. L’allenatore può finalmente sorridere dopo un avvio fatto di alti e bassi.

Non arriva invece la vittoria per la Cavese, fermata sullo 0-0 dal Sorrento in un derby campano dai ritmi alti ma senza reti. Entrambe restano nella parte bassa della classifica, ma con segnali di miglioramento sul piano del gioco.

Il Giugliano, invece, continua a inseguire una scintilla: la squadra mostra buone trame ma fatica a concretizzare. Urgono punti, e il prossimo match contro il Catania non si preannuncia dei più semplici.

Risultati – 6ª giornata

• Latina – Atalanta U23 1-0

• Sorrento – Cavese 0-0

• Casarano – Trapani 0-0

• Catania – Foggia 6-0

• Monopoli – Cosenza 2-2

• Audace Cerignola – AZ Picerno 2-2

• Casertana – Team Altamura 3-1

• Crotone – Benevento 1-2

• Salernitana – Siracusa 1-0

Classifica – Serie C, Girone C

1. Salernitana – 19

2. Benevento – 16

3. Catania – 15

4. Cosenza – 15

5. Casarano – 15

6. Crotone – 14

7. Potenza – 12

8. Monopoli – 12

9. Casertana – 11

10. Latina – 11

11. Audace Cerignola – 10

12. AZ Picerno – 9

13. Team Altamura – 8

14. Sorrento – 7

15. Foggia – 7

16. Giugliano – 6

17. Trapani (-8) – 5

18. Atalanta U23 – 5

19. Cavese – 5

20. Siracusa – 3

Prossimo turno – 7ª giornata

Sabato 11 ottobre

• AZ Picerno – Casertana

• Foggia – Crotone

• Giugliano – Catania

Domenica 12 ottobre

• Monopoli – Salernitana (12:30)

• Casarano – Audace Cerignola

• Cavese – Trapani

• Cosenza – Atalanta U23

• Potenza – Latina

• Siracusa – Sorrento

• Benevento – Team Altamura (17:30)