Da oggi disponibile il libro “La Legge del Partenio”!

È arrivato nelle edicole e nei punti vendita selezionati ad Avellino e Provincia il libro “La Legge del Partenio – i Grandi del Calcio raccontano il mito dei Lupi”. Per la prima volta, la storia dei Lupi viene raccontata da coloro che li hanno sfidati, in qualità di avversari di quel leggendario Avellino. Oltre 100 personalità, tra grandi calciatori italiani e stranieri, allenatori e giornalisti famosi, hanno offerto il loro ricordo per un progetto editoriale unico nel suo genere.

Il libro è stato realizzato da Rino Scioscia e Antonio Vistocco, da un’idea dell’avvocato Antonio Trerotola.

Tra i nomi coinvolti figurano leggende come Zico, Ruud Krol, Arrigo Sacchi, Cesare Prandelli, Beppe Bergomi e tantissimi altri. Alcuni sono stati già annunciati nelle scorse settimane sui canali ufficiali dell’iniziativa.

La copertina del libro ritrae un momento storico per la squadra e per la città: la Curva Sud durante la partita Avellino-Roma del 13 ottobre 1985, terminata 1-0 con gol di Ramon Diaz. Nell’immagine sono rappresentati i più grandi giocatori dell’epoca con le loro maglie fedelmente riprodotte.

Il libro è acquistabile on line (a questo link) ma anche in diversi punti vendita di Avellino e provincia (sono tutti elencati al termine dell’articolo) al costo di soli 16€. Sarà presentato durante un evento speciale che si terrà il 7 dicembre presso l’Hotel de La Ville ad Avellino.

La serata vedrà la partecipazione di alcuni celebri personaggi che sono intervenuti nel libro, ma soprattutto rappresenterà un’occasione imperdibile per rivivere il decennio d’oro dei Lupi. Insomma, almeno per una serata, l’Avellino tornerà al centro del Calcio Italiano!

Questo libro, firmato dai giornalisti irpini Rino Scioscia e Antonio Vistocco (profondi conoscitori del mondo calcistico nazionale), nasce da un’idea dell’avvocato Antonio Trerotola, grande appassionato della storia dell’Avellino, collezionista di maglie storiche oltre che passionale tifoso.

La prefazione è stata curata da Xavier Jacobelli, nome di rilievo nel panorama giornalistico sportivo italiano. La casa editrice responsabile della pubblicazione è Urbone Publishing, di caratura nazionale, altamente specializzata proprio nelle pubblicazioni sportive. Main sponsor dell’iniziativa editoriale è Magma Sports del dott. Maurizio Sole. Media partner dell’evento è Y Avellino, che, attraverso i propri canali social ufficiali (Facebook & Instagram) pubblicherà tutti gli aggiornamenti relativi all’uscita dell’opera e soprattutto all’evento del 7 dicembre 2023.

Non perdete l’opportunità di immergervi nella storia e nella cultura calcistica dell’Avellino attraverso “La Legge del Partenio”.