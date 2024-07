Da Carbonara di Nola alla conquista dei luoghi del cuore: “ti nanoracconto una foto”: scatta, scrivi e vinci!

Carbonara di Nola, luglio 2024. Parte da Carbonara di Nola il nuovo contest dedicato ai nanoracconti, le storie brevi nate per i social e poi approdate su carta. Hai un luogo speciale nel cuore? Una spiaggia che ti fa sentire libero, la strada del primo bacio o l’angolo segreto della tua città? È arrivato il momento di immortalare quel posto con uno scatto e raccontarlo in pochissime parole.

Opera Indomita, il progetto di scrittura creativa, amatoriale, aperto a tutti, gratuito e senza scopo di lucro. La finalità è di far conoscere le opere degli autori a un pubblico numeroso, lancia il nuovo contest “Ti Nanoracconto una Foto”, un’occasione unica per mettere alla prova la tua creatività e vincere un premio speciale. Scatta una foto del tuo luogo del cuore e scrivi un nanoracconto che lo descriva. Hai tempo fino alla mezzanotte del 15 settembre 2024 per inviare la tua opera all’indirizzo di posta elettronica damianopietro@alice.it.

Cosa Devi Fare?

Scatta una Foto: cattura l’essenza del tuo luogo speciale. Può essere qualsiasi posto che abbia un significato per te; Scrivi un Nanoracconto: utilizzando al massimo 250 battute (spazi inclusi, titolo escluso dal conteggio), racconta una storia completa di quel luogo. Deve avere un inizio, uno sviluppo e una conclusione; Invia: manda foto e nanoracconto entro le ore 24:00 del 15 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica damianopietro@alice.it.

Premio

L’accoppiata foto-nanoracconto più meritevole riceverà a casa una copia della nuova antologia “Nanoracconti vol. 7”, disponibile su AMAZON dal mese di luglio 2024. Inoltre, se la partecipazione al contesta sarà numerosa, verrà pubblicata una raccolta dedicata dal titolo “TI NANORACCONTO UNA FOTO”.

Regole del Gioco

Un solo nanoracconto per partecipante: scegli bene il tuo luogo e la tua storia!

Rispetta la Grammatica e la Punteggiatura: la forma è importante quanto il contenuto.

Scadenza: assicurati di inviare il tutto entro il 15 settembre 2024.

Il vincitore sarà annunciato il 22 settembre 2024 sui canali social di Opera Indomita.

Un’occasione per tutti

Che tu sia un fotografo appassionato o uno scrittore in erba, questo contest è pensato per te. Libera la tua immaginazione e lasciati ispirare dai luoghi che ami. Non perdere questa occasione di vedere la tua creatività premiata e condivisa con il mondo.

Buon divertimento e in bocca al lupo!