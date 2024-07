Crisi Idrica in Irpinia: I Comitati di Cittadini Chiedono Azioni Immediate

La grave crisi idrica che sta affliggendo l’Irpinia ha mobilitato i comitati di cittadini di diversi comuni, che stanno organizzando banchetti, raccolte di firme e appelli per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare l’intervento delle istituzioni.

La Voce dei Comitati di Cittadini

Il Comitato Acqua Bene Comune Avellino, insieme ad altri gruppi civici, sta evidenziando l’urgenza della situazione e la necessità di un’azione coordinata da parte di tutte le istituzioni coinvolte: Provincia, Comuni e Alto Calore Servizi. Questi comitati insistono sulla necessità di attivare una risposta immediata e concertata per affrontare la crisi in maniera efficace e duratura.

Richieste di Intervento Istituzionale

Durante i recenti incontri in Prefettura, sono stati discussi interventi tampone per mitigare l’emergenza. Tuttavia, i comitati sottolineano che tali misure non sono risolutive. “Occorre procedere in tempi rapidi alla creazione di una ‘cabina di regia’ tra i soggetti istituzionali per definire progetti cantierabili e reperire i fondi necessari al rifacimento della rete idrica”, affermano i rappresentanti del Comitato Acqua Bene Comune Avellino – Aspettando Godot.

Verso Soluzioni Sostenibili

L’obiettivo principale è quello di garantire una gestione sostenibile e a lungo termine delle risorse idriche. I comitati chiedono che si vadano oltre le soluzioni temporanee e si lavori verso un piano strategico che includa il rifacimento delle infrastrutture idriche obsolete e inefficienti. Questo richiede non solo un impegno finanziario significativo ma anche una collaborazione stretta e continua tra tutte le parti interessate.

L’Appello ai Cittadini e alle Istituzioni

I comitati continuano a raccogliere firme e a organizzare eventi per mantenere alta l’attenzione sul problema. Invitano i cittadini a partecipare attivamente e le istituzioni a rispondere con la dovuta urgenza. La crisi idrica non è solo una questione tecnica, ma un problema che tocca direttamente la qualità della vita di tutti i residenti.

Conclusioni

La crisi idrica in Irpinia richiede un intervento immediato e concertato da parte delle istituzioni locali e provinciali. I comitati di cittadini, con le loro iniziative, stanno giocando un ruolo cruciale nel sensibilizzare l’opinione pubblica e nel sollecitare azioni concrete e durature per risolvere il problema. La speranza è che si possa presto vedere un impegno tangibile nella direzione indicata, per garantire a tutti i cittadini un accesso sicuro e costante all’acqua, bene primario e fondamentale.