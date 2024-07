L’Estate Rovente dei Pendolari Vesuviani

(COMUNICATO STAMPA) Da qualche anno, la gestione dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) sembra essersi organizzata per rendere la vita dei pendolari vesuviani un vero e proprio inferno. Quest’estate non fa eccezione: i viaggiatori delle linee vesuviane si trovano di fronte a una dura prova di resistenza.

La Chiusura della Linea Baiano

La decisione di chiudere la linea Baiano senza garantire un servizio sostitutivo adeguato è solo l’ultima di una serie di scelte discutibili. Questa chiusura è stata programmata senza dati rilevanti sui flussi dei pendolari. Le modifiche apportate in corso d’opera, sedici giorni dopo l’inizio della chiusura, appaiono come soluzioni raffazzonate e improvvisate, senza aver ascoltato le esigenze dei pendolari. Sono centinaia le segnalazioni su disservizi e problemi riscontrati.

Lavori Urgenti e Cantieri Fantasma

Dei presunti lavori urgenti che hanno causato la chiusura della linea Baiano, non si ha notizia di cantieri operativi. La vegetazione rigogliosa che ha invaso i binari è la prova evidente che, in 17 giorni, non c’è stata alcuna presenza umana o di macchinari sulla linea.

Disagi Continui sulle Linee Vesuviane

Nonostante la chiusura di due tratte, i disagi persistono sulle rimanenti linee vesuviane, con ritardi, soppressioni di corse e treni sovraffollati. I pendolari sono costretti a viaggi allucinanti, come dimostrato dall’incidente di ieri, che ha coinvolto la linea aerea e ha portato alla sospensione del servizio su tre linee. Questo ennesimo episodio conferma la mancanza di manutenzione ordinaria e di un’organizzazione efficiente per affrontare le emergenze.

La Rabbia dei Pendolari

Le immagini dei viaggiatori in attesa di un treno a Barra sono eloquenti. Solo la rassegnazione e i problemi quotidiani, che dominano la vita dei pendolari, hanno evitato che la rabbia si trasformasse in una protesta più accesa.

Nove Anni di Gestione Inefficace

Nove anni di continuità nella gestione politica e amministrativa delle linee vesuviane hanno prodotto un servizio sempre più scadente e continui disagi. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla discutibile organizzazione e programmazione del folto gruppo dirigenziale.

