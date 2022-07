Coronavirus: calano i nuovi casi, ma continuano a crescere ricoveri e decessi. Impennata quarta dosi, ma lontani da target 100 mila/giorno

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 13-19 luglio, un’inversione della curva dei nuovi casi dopo cinque settimane di aumento. Ancora in crescita gli indicatori ospedalieri e i decessi.

Sempre ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e di chi ha completato il ciclo vaccinale. Sono 6,84 milioni i non vaccinati, di cui 2,42 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. 7,78 milioni di persone non hanno ricevuto la terza dose, di cui 2,64 milioni di guariti che non possono riceverla nell’immediato. Espansione della platea per la quarta dose: crescono le somministrazioni, ma le coperture restano molto basse e persistono inaccettabili differenze regionali.

Dopo il raggiungimento del picco la discesa dei nuovi casi potrebbe essere più lenta del previsto a causa del numero molto elevato di positivi che sfuggono alle statistiche ufficiali e rappresentano un moltiplicatore dei contagi.