“Coraggio per Avellino”: una voce indipendente al servizio della città

Quando ho scelto di candidarmi nell’estate 2024 l’ho fatto per passione. Senza secondi fini. Sono una mamma, una dirigente ospedaliera e una donna innamorata della politica che non ha mai abbandonato la sua città. Una passione per la politica che affonda le radici nel 2010 quando sono stata eletta coordinatrice cittadina del movimento giovani di Italia dei Valori.

Ho vissuto questo impegno con passione, nonostante un ambiente estremante difficoltoso. Attraverso la creazione di un gruppo consiliare indipendente “Coraggio per Avellino”, io, Antonio Cosmo, Michele Lombardi e Vincenzo Picariello, abbiamo provato a risolvere lo stallo amministrativo che andava avanti da mesi. Abbiamo combattuto fino alla fine cercando soluzioni concrete, sempre in un’ottica di lealtà, coerenza e rispetto sia verso gli elettori che verso la compagine amministrativa.

A Luglio purtroppo siamo arrivati ad un punto in cui mancavano gli strumenti per andare avanti. Avellino merita RISPETTO e per amministrarla serve CORAGGIO, non personalismi e retaggi di una vecchia politica clientelare.