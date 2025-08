Marigliano, pubblicato il nuovo bando per 68 lotti nell’area PIP

Il sindaco Gaetano Bocchino: “Strumento concreto per attrarre investimenti e valorizzare l’area industriale”*

“Abbiamo voluto imprimere un cambio di passo, puntando su criteri trasparenti e su una visione dello sviluppo che guarda alla sostenibilità e all’equità. Il bando è uno strumento concreto per attrarre investimenti e valorizzare l’area industriale in un’ottica moderna e funzionale al territorio”: lo ha detto il sindaco Gaetano Bocchino a proposito della pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione di 68 lotti nell’area PIP del Comune di Marigliano. Il provvedimento, promosso dall’assessore alle attività produttive Dino Manna, è stato pubblicato sull’albo pretorio e introduce una serie di novità per garantire maggiore efficienza, trasparenza e coerenza con le esigenze attuali del tessuto produttivo. È prevista una graduatoria unica per tutte le imprese partecipanti, che stabilirà l’assegnazione dei lotti in base alla posizione ottenuta, evitando contenziosi e assicurando pari opportunità a tutti. Sono previste premialità per i progetti che richiedono lotti contigui e per le attività imprenditoriali green e a basso impatto ambientale. In caso di assegnazione di lotti non urbanizzati, sarà l’impresa beneficiaria a doversi fare carico della realizzazione delle opere necessarie, sulla base di una convenzione da sottoscrivere con il Comune di Marigliano.

Il bando si basa su un regolamento aggiornato nel 2025 che riforma le modalità di gestione dell’area PIP con un’impostazione più attuale.