“Missione Gaia”: il fantasy ecologista di Luigi Falco per salvare il pianeta

È disponibile su Amazon Missione Gaia – La Terra è in pericolo, il nuovo romanzo fantasy di Luigi Falco, autore, originario di Baiano, già noto per le sue pubblicazioni con case editrici come Armando, Erickson, Paoline, Intrecci e Scatole Parlanti.

Con questa nuova opera, Falco si cimenta in una favola ecologica che affronta con originalità e profondità il tema della crisi ambientale. La protagonista, Gaia, è una ragazza di quattordici anni che intraprende un viaggio straordinario in un mondo popolato da creature misteriose, fino a giungere alla corte di Madre Natura, da cui riceverà una missione fondamentale: salvare la Terra dal collasso ecologico.

Il racconto, sospeso tra realtà e fantasia, è arricchito da frammenti di conoscenza scientifica e da riflessioni etiche e filosofiche, mantenendo uno stile coinvolgente e accessibile anche ai lettori più giovani. Un’opera che invita a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente e sulla responsabilità collettiva verso il futuro del pianeta.

«È un viaggio fantastico», afferma l’autore, «dove Gaia rappresenta l’umanità in cammino, alla costante ricerca della verità – una verità che sembra vicina a ogni scoperta, ma che si allontana quando nuove, inaspettate domande si fanno strada.»

Con Missione Gaia, Luigi Falco partecipa al Premio Letterario Kindle Storyteller 2025 promosso da Amazon. Il libro ha già riscosso un ottimo successo: a pochi giorni dal lancio si è posizionato tra i primi ebook gratuiti dell’intero Kindle Store e ha conquistato il 1° posto nella classifica degli eBook fantasy per adolescenti e ragazzi.

Una storia avvincente, dal forte messaggio ecologista, che unisce fantasia e attualità, rivolta a lettori di ogni età.

Sinossi

Missione Gaia: la Terra in pericolo

Sono trascorsi ormai cinque miliardi di anni dall’ultimo Consiglio Superiore dei Quattro Saggi, e una nuova ed inaspettata convocazione non promette niente di buono. Felix, il fedele consigliere di Madre Natura, annuncia in effetti che la situazione è grave, anzi gravissima: la Terra è in pericolo, e lo è a causa di una delle sue creature, di quella che pareva la più intelligente di tutte: l’uomo.

L’essere umano ha costruito città, strade, macchine volanti, ma si è scordato un piccolo dettaglio: le risorse del pianeta in cui vive non sono infinite. Occorre dunque educarlo, renderlo consapevole del suo ruolo nel creato, affinché non commetta più gli errori del passato. Il Consiglio individua un Gaia, una ragazza di quattordici anni, affetta da sindrome ipertimesica, per portare a termine questa importante missione al confine tra realtà e fantasia.

Gaia, amante della natura e della geologia, proprio il giorno del suo quattordicesimo compleanno si ritrova inspiegabilmente proiettata in un’altra dimensione.

In questo misterioso luogo, come Alice nel paese delle meraviglie, affronta tante peripezie, incontra animali misteriosi per poi giungere alla corte di Madre Natura. Rientrata nel suo mondo, nonostante la giovane età, comincia la sua battaglia per un mondo migliore. Riesce persino a sensibilizzare politici e il Presidente della Repubblica, arrivando addirittura all’ONU. Il suo compito è convincere la sua generazione a rivedere il proprio stile di vita e a costruire una società più rispettosa del pianeta in cui vive.

Con la convinzione che l’uomo è artefice del proprio destino, arriva alla conclusione che il vero cambiamento parte da ognuno di noi: se veramente vogliamo cambiare il mondo, per renderlo migliore, dobbiamo cominciare a farlo partendo da noi stessi.