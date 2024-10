Convegno sulle Acque Sotterranee del Mandamento di Baiano al Teatro “Biancardi” di Avella

Il Teatro “Biancardi” di Avella ospiterà venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 16:30 un importante convegno dedicato alle risorse idriche sotterranee del Mandamento di Baiano. L’incontro, organizzato con il patrocinio delle autorità locali, vedrà la partecipazione di esperti del settore e amministratori locali che si confronteranno sulla gestione sostenibile delle acque sotterranee e sulle criticità che affliggono il territorio.

Un tema di grande attualità

Le acque sotterranee della “Piana del Mandamento di Baiano” rappresentano una risorsa fondamentale per i comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano e Sperone, alimentando il fabbisogno idrico quotidiano della popolazione. Tuttavia, i cambiamenti climatici in corso, con l’alternarsi di periodi di siccità e fenomeni di piogge intense, hanno reso la gestione dell’acqua una questione sempre più complessa. La disponibilità idrica è messa a dura prova, con ripercussioni non solo sulla qualità della vita degli abitanti, ma anche sulla sicurezza del territorio, esposto al rischio di frane e alluvioni.

Il programma dell’evento

Il convegno sarà aperto dai saluti di Vincenzo Biancardi, sindaco di Avella, cui seguiranno gli interventi dei relatori. Tra questi, il professor Sabino Aquino dell’Università Telematica PEGASO, che illustrerà l’importanza dell’idrodinamica sotterranea e dell’uso sostenibile delle risorse nel Mandamento di Baiano. Seguirà il professor Vincenzo Allocca, dell’Università Federico II di Napoli, che fornirà un quadro dell’evoluzione delle conoscenze sulle acque sotterranee dei Monti di Avella, con un confronto tra la situazione attuale e quella degli anni ’60. Il professor Stefano Albanese, anch’egli della Federico II, tratterà il tema della qualità dell’acqua locale, sottolineando l’importanza di una gestione consapevole e mirata.

La dottoressa Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, interverrà invece sulla governance della risorsa acqua, evidenziando la necessità di un coordinamento tra i vari enti responsabili, dalle istituzioni locali agli organismi di controllo, fino alle aziende acquedottistiche e ai consorzi di bonifica.

Il ruolo delle istituzioni locali

Durante il convegno è previsto anche un confronto tra i sindaci del Mandamento di Baiano: Enrico Montanaro (Baiano), Alessandro Napolitano (Mugnano del Cardinale), Simone Rozza (Quadrelle), Antonio Colucci (Sirignano) e Adolfo Alaia (Sperone). I primi cittadini condivideranno le esperienze locali e le sfide comuni legate alla gestione delle risorse idriche, offrendo spunti per interventi concreti e collaborazioni intercomunali.

Conclusioni e proposte di lavoro

A chiudere l’evento sarà l’intervento dell’onorevole Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente e Assessore all’Ambiente della Regione Campania, che farà il punto sulle azioni in corso e sulle prospettive future per garantire la sicurezza e la disponibilità dell’acqua in Bassa Irpinia. La Regione Campania è chiamata a giocare un ruolo cruciale nell’elaborazione di strategie integrate e nel coordinamento dei programmi comunitari di sostegno, per finanziare interventi mirati e portare a unità le azioni necessarie per fronteggiare le emergenze climatiche e naturali.

Una sfida per il futuro

L’incontro ad Avella rappresenta un’occasione significativa per fare il punto sulla situazione delle acque sotterranee nella regione e per elaborare strategie condivise. Il convegno metterà in evidenza la necessità di una conoscenza approfondita delle risorse idriche, accompagnata da un monitoraggio costante della qualità e quantità dell’acqua, per assicurare un equilibrio tra domanda e disponibilità e garantire una gestione sostenibile della risorsa.

La collaborazione tra istituzioni, esperti e cittadini diventa fondamentale per affrontare le sfide idriche e ambientali del futuro, trasformando quella che oggi è percepita come una criticità in un’opportunità per migliorare la qualità della vita e la sicurezza del territorio.