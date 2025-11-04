Terremoto ai Campi Flegrei, paura a Pozzuoli: scossa di magnitudo 2.4 avvertita dalla popolazione

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 19:48, con epicentro nella parte alta di Pozzuoli, nei pressi di via Vecchia San Gennaro.

L’evento sismico, localizzato a una profondità di appena 2 chilometri, è stato distintamente avvertito da molti residenti. Numerose le segnalazioni giunte sui social pochi istanti dopo la scossa: diversi cittadini hanno parlato di un “forte boato seguito da un tremore netto”, mentre altri hanno descritto una vibrazione più leggera ma chiaramente percepibile, soprattutto ai piani alti delle abitazioni.

Non si registrano danni a persone o cose, ma la paura tra gli abitanti è stata immediata, soprattutto in una zona già da tempo interessata da uno sciame sismico legato al fenomeno del bradisismo.

Il sisma rientra nella sequenza sismica in corso nell’area flegrea, costantemente monitorata dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, che nelle ultime settimane ha registrato diversi eventi di lieve intensità ma ravvicinati nel tempo.

Le autorità locali invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire solo le comunicazioni ufficiali.