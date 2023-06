Contrada (Av): Raggiunto un altro straordinario traguardo. Da oggi parte della Strada Provinciale 88 sarà di competenza del Comune alle falde del Monte Faliesi

È notizia di pochi giorni fa che un tratto della Sp 88 che attraversa Contrada, è ormai passato sotto l’ egida del Comune alle falde del Monte Faliesi. Operazione molto accurata, arguta, lungimirante portata avanti e raggiunta brillantemente dal Sindaco De Santis e dal suo entourage tramite un’ apposita pratica depositata all’ Ente Provincia e Regione Campania. Tutto questo permetterà allo stesso Comune di poter agire più rapidamente, più efficacemente su problematiche di viabilità e di sicurezza di un’ arteria molto trafficata anche da mezzi pesanti che il più delle volte non vi potrebbero transitare. Ma il punto fondamentale portato avanti dal Sindaco De Santis per ottenere questo grande obiettivo , sta proprio nel fatto che, l’ arteria vista l’espansione del centro abitato di Contrada, sia già da tempo , nella pratica, diventata una vera e propria arteria cittadina. Tesi accettata dagli enti provinciali e regionali i quali hanno concesso il placet per il tratto che parte dal Supermercato Pam al Cimitero di Contrada, che da oggi sarà prerogativa esclusivo del Comune di Contrada anche riguardo a lavori attuali e futuri di messa in sicurezza compreso l ‘ asfaltatura. Daniele Biondi