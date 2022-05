Contrada (Av): Nuovo taglio del nastro. Inaugurate la LudoBiblioteca ed il rigenerato Campetto di Calcio a 5 di via Rinascita

Al Comune di Contrada il “taglio del nastro” è diventato ormai una quotidianità. Infatti dall’ insediamento dell’ amministrazione targata De Santis, non passano mesi senza novità che alimentano la più che positiva strada tracciata in queste tre anni. Opere pubbliche di piccolo, di grande spessore stanno cambiando letteralmente il volto alla cittadina alle falde del Monte Faliesi. Ultima in ordine temporale la LudoBiblioteca inaugurata oggi domenica 15 Maggio nel borgo di Ospedale a cui hanno preso parte moltissime persone, autorità scolastiche ,politiche e religiose. La stessa non fa altro che incrementare l’ offerta culturale aggiungendosi alla già esistente Biblioteca nata nel 2012 curata dall’ Associazione Nuova Dimensione , ma rinvigorita dall’ attuale Amministrazione, senza contare il consistente apporto sempre in termini culturali di altre associazioni presenti sul territorio tra queste, e di quelle cui abbiamo conoscenza come la ProLoco, Talento Zero, Picchio e Melograno. Infine sempre nell’ ambito della manifestazione odierna, anche lo sport ha avuto la sua parte grazie all’ inaugurazione ovvero la “restituzione alla cittadinanza”, come ha tenuto a ribadire il Primo Cittadino, del campo di calcetto in Via Rinascita opera appena completata. Evidente la soddisfazione del Sindaco De Santis e dell’intera amministrazione presente al borgo Ospedale per questi nuovi tagli di nastro, con la consapevolezza che ognuno di loro con al vertice il Sindaco De Santis hanno ancora tanta voglia di stupire e contribuire all’ ulteriore miglioramento del piccolo Comune irpino. Daniele Biondi

