Conferenza a Saviano: Cultura Politica e Solidarietà a Sostegno di Venti di Speranza

Domani 16 Marzo a Saviano un incontro proposto dal circolo Pd di Saviano a sostegno ella Onlus Venti di Speranza per discutere di cultura politica e solidarietà.

L’evento che si terrà nell’archivio storico del palazzo Allocca vedrà la partecipazione del critico d’arte Enzo Ruju che ha curato il calendario dal titolo “il Barocco, linguaggio fotografico contemporaneo” che verrà distribuito in sala ed il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti di Venti di Speranza per malati oncologici e minori fragili.

L’idea di un incontro che accorpasse cultura, solidarietà e politica è nata dopo l’ incontro con Daniela Metitiero che mi ha raccontato i suoi progetti e dalla voglia di portare a Saviano temi culturali impregnati di napoletanità. Questo, soprattutto in un momento politico in cui, la cultura del meridione va fortemente protetta e tutelata da proposte di legge divisorie e che potrebbero colpire la cultura e la sanità delle regioni deboli dichiara il segretario cittadino del pd Gennaro Falco. Animeranno la discussione il consigliere regionale Massimiliano Manfredi ed il console Angelo Rella. Porterà i suoi saluti il sindaco Vincenzo Simonelli.