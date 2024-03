Visita di Mike Pompeo allo Stabilimento Pastificio Graziano di Manocalzati (AV): Un Incontro di Prestigio e Amicizia

Visita del già Segretario di Stato degli Stati Uniti D’America, e già direttore della CIA Mike Pompeo presso lo stabilimento Pastificio Graziano di Manocalzati. In mattinata l’ex Segretario, in compagnia della moglie Susan, approfittando degli impegni su suolo nazionale, ha voluto omaggiare della sua presenza il titolare nonché amico Alfonso D’Urso del Pastificio Graziano. Avendo appreso la notizia del prestigioso premio ricevuto di recente a Milano agli Italy Food Awards, il signor Pompeo ha voluto congratularsi personalmente con il CEO aziendale e ringraziare tutto il personale per il meraviglioso traguardo raggiunto. All’evento erano presenti numerose autorità di spicco: il Prefetto Spena, il Presidente della Provincia di Avellino Buonopane, L’Europarlamentare Aldo Patriciello, il Questore Picone, il Colonnello Albanese, il Colonnello Minale, Il Provveditore agli studi Fiorella Pagliuca, il Sindaco Paolo Spagnuolo, il Sindaco Pasquale Tirone, il sindaco Francesco Addeo nonché Capo Gabinetto della Provincia di Avellino. Dopo la visita guidata all’interno dell’opificio, Mike Pompeo con estrema cordialità e disponibilità ha scambiato foto e saluti con tutte le persone presenti esprimendo più volte il suo amore per l’Italia e la cucina italiana ed in particolare per la pasta. Alla fine della giornata, l’ex Segretario di Stato, incantato dalle bellezze irpine, ha promesso di ritornare a far visita alla Verde Irpinia, posto conosciuto ma mai visitato.