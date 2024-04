Conclusa esercitazione su bradisismo ai Campi Flegrei

Nell’ambito della Protezione Civile, l’importanza della pianificazione e della costante verifica delle procedure è fondamentale per garantire una risposta efficace di fronte alle emergenze. Questo concetto è stato ribadito oggi dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio in occasione dell’esercitazione “per posti di comando” sul bradisismo, tenutasi stamattina.

“Non esiste una pianificazione ideale, data una volta per tutte”, ha sottolineato Curcio, “piani e procedure funzionano solo se sono costantemente messi alla prova, testati e perfezionati”. Questo principio è particolarmente rilevante per un’area complessa come quella dei Campi Flegrei, caratterizzata dalla coesistenza di diversi fattori di rischio. Pertanto, è essenziale testare scenari diversi al fine di essere pronti ad affrontare eventuali emergenze.

L’esercitazione odierna ha coinvolto principalmente gli addetti ai lavori, con l’obiettivo di verificare l’operatività dei centri di coordinamento e delle sale operative. Tuttavia, si tratta solo della prima delle tre simulazioni di Protezione Civile previste per il 2024 nell’area flegrea.

Organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con la Regione Campania, la Città Metropolitana e la Prefettura-UGT di Napoli, così come i comuni interessati, l’esercitazione ha incluso anche l’evacuazione di quattro plessi scolastici situati nell’area coinvolta.

La prossima fase del percorso esercitativo, prevista per il 30 e 31 maggio, si concentrerà sulle procedure operative definite dal Piano speditivo di emergenza per l’area del bradisismo. Seguirà poi una terza esercitazione nel mese di ottobre 2024, dedicata al test del Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

Questi esercizi consentono di individuare criticità e migliorare le procedure, garantendo una risposta tempestiva ed efficace in caso di emergenza. La Protezione Civile continua quindi il suo impegno per la sicurezza e il benessere della popolazione, attraverso una preparazione costante e una collaborazione sinergica tra le varie istituzioni coinvolte.