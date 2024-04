Lauro: Accoglienza Trionfale per i Campioni Under 17 freschi vincitori del campionato regionale di categoria.

Oggi pomeriggio, il Sindaco Rossano Sergio Boglione ha accolto con gioia e orgoglio i ragazzi dell’Under 17 dei Giovani Lauro, freschi vincitori del campionato regionale di categoria. Accompagnato dal Vicesindaco Pino Graziano, dall’Assessore Ilaria Aschettino, dalla Consigliera Paola Scafuro e dal Delegato allo Sport Sabato Ferraro, il Sindaco ha voluto congratularsi personalmente con i giovani campioni e con la società per il risultato straordinario ottenuto.

“La vostra vittoria è stata un momento di grande orgoglio e gioia per tutta la nostra comunità”, ha dichiarato il Sindaco Boglione, “è la dimostrazione tangibile che il duro lavoro, il sacrificio, la determinazione e il talento possono portare a risultati straordinari. Non potremmo essere più fieri di voi”.

Ma l’impegno dell’Amministrazione Comunale non si ferma alle parole di congratulazioni. Come testimonianza tangibile del sostegno e dell’investimento nella promozione dello sport e del benessere della comunità, sono già ripresi i lavori di ristrutturazione del Centro Sportivo Mario Carenza. Inoltre, è stata avviata la procedura per la realizzazione del Palazzetto dello Sport Comunale, un progetto ambizioso che mira a creare non solo un luogo dedicato alla pratica sportiva, ma anche un centro polifunzionale per eventi culturali e di aggregazione per giovani e adulti.

“Questa struttura polivalente diventerà il cuore pulsante della nostra comunità”, ha sottolineato il Sindaco. “A 30 anni dalla chiusura del campo sportivo, stiamo restituendo a Lauro una struttura avvenieristica e all’avanguardia, bonificando una zona del paese che era stata purtroppo abbandonata al degrado”.

Questo nuovo impegno è solo un passo avanti nel processo di miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità. L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare con determinazione e impegno per realizzare ulteriori progetti che possano soddisfare le esigenze e le aspirazioni dei cittadini di Lauro.