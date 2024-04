AVELLA. Sabato 27 aprile alle 18.00 si inaugura il Bar nel Parco dell’Anfiteatro.

A seguito dell’assegnazione il “Bar Convivium” apre le porte al pubblico all’interno del Parco Archeologico dell’Anfiteatro di Avella. Il Bar si sviluppa su un unico livello di circa mq 250, parzialmente sottoposto alla quota stradale e destinata ad ex infopoint oggi si trasforma in Bar Letterario conservando le caratteristiche di bookshop, sala mostre ed eventi.

La struttura simula concettualmente il passaggio dei gladiatori dalla porta trionfale dell’Anfiteatro. Un’ampia apertura incornicia la veduta dell’anfiteatro, mentre dai terrazzamenti in copertura, il fruitore può godere di un nuovo punto di vista sull’area archeologica. Nell’area antistante si può degustare un aperitivo, un caffè in un luogo storico tutto da scoprire.

L’estate è alle porte, non perdere l’occasione di partecipare agli eventi e di godere di questo nuovo luogo di incontro.