Comunicato Stampa dei Pendolari della Circumvesuviana: “Da Ferrovia a Problema di Ordine Pubblico, Intervenga il Prefetto”

I comitati dei pendolari della Circumvesuviana lanciano un appello urgente alle autorità, chiedendo l’intervento immediato del Prefetto per affrontare la crisi ormai cronica che affligge la rete ferroviaria gestita da EAV. Dopo gli ultimi episodi di disservizi, guasti “scenici” con treni che hanno liberato fumo e fiamme sulle linee vesuviane, ritardi e soppressioni giornaliere, la situazione è diventata insostenibile, al punto da rappresentare un vero e proprio problema di ordine pubblico .

Situazione critica sulla Linea Baiano e Manutenzione Assente

La recente riapertura della linea di Baiano si è rivelata un disastro. Non solo si registrano continui ritardi e guasti, ma è evidente l’assenza di manutenzione ordinaria lungo la rete ferroviaria, infestata da arbusti e vegetazione che minacciano la sicurezza dei passeggeri. Secondo il portavoce dei comitati, solo la fortuna ha finora evitato che si verificassero tragedie, e la mancanza di un intervento tempestivo potrebbe portare ad incidenti gravi.

Richiesta di Convocazione Urgente con EAV e Regione Campania

I rappresentanti dei pendolari denunciano la programmazione insostenibile portata avanti dai vertici dell’EAV, che continua a peggiorare le condizioni del servizio. Per questo motivo, i comitati chiedono che il Prefetto convochi un incontro urgente che coinvolga i vertici dell’EAV , la Regione Campania ei rappresentanti dei pendolari, al fine di elaborare un piano d’emergenza. L’obiettivo è garantire un servizio minimo fino al 2026 , anno in cui è prevista la consegna di nuovi treni.

Appello alla Sicurezza e alla Dignità del Servizio

Quotidianamente, migliaia di utenti della Circumvesuviana sono costretti a fare i conti con un servizio scadente, caratterizzato da treni fatiscenti, ritardi costanti e condizioni di viaggio spesso precarie. Pendolari sottolineano che la situazione attuale non è solo un problema di mobilità, ma anche di sicurezza pubblica . Le autorità devono intervenire prima che si verifichino incidenti o disordini legati all’esasperazione dei viaggiatori.

Firmatari del Comunicato

Il comunicato è stato firmato dai principali portavoce dei comitati pendolari e civici che da anni si battono per migliorare le condizioni del trasporto ferroviario vesuviano:

Enzo Ciniglio , Portavoce del comitato pendolari NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro , Portavoce del comitato pendolari CIRCUMVESUVIANA EAV

Salvatore Alaia , Presidente del comitato civico E(A)VITIAMOLO di Sperone

Avv. Marcello Fabbrocini , Presidente del comitato civico di Ottaviano A. Cifariello ETS

I pendolari della Circumvesuviana, esasperati dalla situazione attuale, chiedono con forza l’intervento delle autorità competenti affinché si avvii un dialogo che porti a soluzioni concrete. È necessario un piano d’azione immediato per evitare che la crisi della rete ferroviaria EAV si trasformi in una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico.