Irpinia, furto notturno in un salumificio: rubati chilogrammi di salumi

Un salumificio situato a Torre le Nocelle, in Irpinia, è stato svaligiato durante la notte in un colpo ben organizzato. I ladri, dopo essersi introdotti nell’azienda, hanno rubato diversi chilogrammi di salumi, causando un danno ingente, attualmente in fase di quantificazione

Il furto è stato commesso utilizzando due furgoni che i malviventi avevano sottratto poco prima da una ditta nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato immediatamente le

Le forze dell’ordine, con il supporto del Nucleo Operativo, stanno esaminando le immagini del sistema di videosorveglianza installato nella zona per cercare di identificare le responsabilità del raid. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti ei titolari delle aziende locali, che ora temono un’esca