Napoli e provincia: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Vicaria- Mercato e Vasto- Arenaccia e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto rispettivamente un 48enne originario della Nigeria e due napoletani di 57 e 37 anni, entrambi con precedenti anche specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 48enne è stato, altresì, tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria- Mercato, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato il 48enne che, alla loro vista, si è coperto il volto ed ha accelerato il passo, introducendosi in un esercizio commerciale nel tentativo di eludere il controllo.

Così, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 20 euro e di una busta contenetene circa 210 grammi di eroina.

Gli operatori del Commissariato Vasto- Arenaccia, invece, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un’auto con a bordo il 57enne che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

In quei frangenti, il prevenuto, vistosi scoperto, ha innestato la marcia per eludere il controllo, ma i poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 7 involucri di cocaina e di 170 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Infine, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato il 37enne che, accortosi della loro presenza, ha tentato di darsi alla fuga e si è disfatto di una chiave di un’autovettura, prontamente recuperata dagli operatori, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’auto in uso al predetto, rivenendo al suo interno 14 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi.