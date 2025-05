Scampia: tentano una truffa e aggrediscono gli agenti. Due napoletani arrestati dalla Polizia di Stato.

Nel mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due 21enni, di cui uno napoletano con precedenti di polizia e l’altro di origine albanese, per rapina impropria, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Emilio Scaglione per la segnalazione di una truffa ai danni di un’anziana.

Nello specifico, un soggetto, fingendosi uno dei figli, aveva contattato telefonicamente l’anziana chiedendole una somma di denaro e alcuni monili in oro che la stessa avrebbe dovuto consegnare ad un’altra persona, che sarebbe giunta di lì a poco presso la sua abitazione, specificando che tale somma di denaro sarebbe servita per pagare le spese di un incidente.

Il figlio della signora, che al momento della telefonata era a casa, ha pertanto contattato immediatamente i poliziotti che, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso, nei pressi dello stabile della vittima, due soggetti che avevano appena preso in consegna la busta contenente l’importo e i monili richiesti.

Così, gli operatori sono intervenuti, ma i due, vistisi scoperti, hanno tentato di darsi alla fuga, finché non sono stati raggiunti e bloccati dopo una colluttazione. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.