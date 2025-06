“Sicuri in Montagna” 2025: ad Agerola e Volturara Irpina due giornate per prevenire gli incidenti estivi in quota

Anche per l’estate 2025 torna “Sicuri in Montagna”, l’iniziativa nazionale promossa dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per sensibilizzare escursionisti e appassionati sull’importanza della prevenzione durante le attività all’aria aperta. Due gli appuntamenti in programma nella regione, dedicati a informare il pubblico sui comportamenti corretti da adottare per vivere la montagna in sicurezza nella stagione estiva, quando si registra un picco di incidenti per imprudenza, inesperienza o condizioni meteorologiche avverse.

Il primo evento si svolgerà domenica 15 giugno ad Agerola (NA), nella frazione Bomerano, presso piazza Capasso, punto di riferimento per gli amanti del trekking sul Sentiero degli Dei. Durante la giornata, i volontari del Soccorso Alpino saranno a disposizione per fornire consigli, simulazioni e materiale informativo utile a prevenire situazioni di rischio.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 21 giugno a Volturara Irpina (AV), in località “Ferrata e vie d’arrampicata”, dove l’iniziativa sarà rivolta in particolare a chi pratica arrampicata sportiva, vie ferrate e attività escursionistiche impegnative. Anche in questo caso si terranno dimostrazioni pratiche, momenti di confronto e distribuzione di materiale utile per affrontare la montagna con consapevolezza.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ricevere maggiori informazioni sulle singole tappe è possibile contattare gli organizzatori ai numeri indicati:

• Agerola (15 giugno): Roberto – 338 4410102

• Volturara Irpina (21 giugno): Antonio – 328 1532726

Con “Sicuri in Montagna”, il Soccorso Alpino e Speleologico ribadisce l’importanza di una cultura della sicurezza e della prevenzione in ambienti naturali, affinché la bellezza della montagna non si trasformi mai in pericolo.