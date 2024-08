Come convertire il testo dell’immagine in contenuto modificabile: una guida semplice

Supponiamo che ti imbatti in un’infografica accattivante, in una nota scritta a mano o nell’immagine di un documento storico e desideri utilizzarla nel tuo lavoro. La sfida? Il testo viene inserito direttamente nell’immagine e quindi non è modificabile.

Ecco perché abbiamo bisogno degli strumenti OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per convertire il testo in contenuto aggiornabile e modificabile. Queste applicazioni funzionano con gli algoritmi ML e AI più recenti per estrarre con precisione il testo con formattazione intatta.

Tuttavia, trovare il convertitore giusto può essere un compito doloroso. Molti strumenti OCR sono inutili in termini di funzionalità o richiedono abbonamenti a pagamento per funzionare. Ma ci sono ancora opzioni disponibili gratuite e facili da utilizzare.

Passaggi per convertire l’immagine in formato testo

Di seguito, discuteremo di un convertire immagine in testo che abbiamo trovato online dopo una ricerca approfondita. Per tua comodità, ti mostreremo come funziona e tratteremo ogni aspetto in dettaglio.

Seleziona l’immagine giusta

Il primo passo è selezionare l’immagine giusta. Se desideri digitalizzare la copia cartacea del tuo documento, scatta una foto che abbia:

Alta risoluzione

Testo chiaro

Nessuna distorsione

Per distorsioni intendiamo inclinazioni orizzontali o verticali. Se la tua foto presenta qualcosa di simile, prova qualsiasi applicazione di editor di immagini sul telefono o riprendi il file per maggiore chiarezza.

Inoltre, il testo e lo sfondo devono avere una sfumatura di colore (differenza) per un facile processo di estrazione. Altrimenti potrebbero esserci errori nel risultato finale.

Comunque, ecco un’immagine dal taccuino di uno studente che possiamo prendere come dimostrazione.

L’immagine segue tutte le linee guida discusse sopra e siamo pronti per passare al passaggio successivo.

2. Scegli uno strumento accurato

La scelta di uno strumento accurato è necessaria per svolgere le attività. Tuttavia, trovare quello giusto è come trovare un ago in un pagliaio.

Fortunatamente, ti abbiamo dato le spalle mentre abbiamo trascorso ore di ricerca per approdare a questo convertitore da immagine a testo di imagetotext.io. Lo strumento ha un design dell’interfaccia utente molto elegante, perfetto per i principianti per comprendere il processo di rendere modificabile il testo dell’immagine.

Inoltre, lo strumento è gratuito ed estremamente preciso nel suo funzionamento. L’abbiamo testato con più immagini e abbiamo scoperto che mantiene anche il formato testuale nell’immagine.

Ciò significa che puoi estrarre equazioni matematiche, oppure tabelle e grafici in un documento aziendale, senza problemi. Il convertitore da immagine a testo è utile anche per un aiuto generale durante l’estrazione di testo con molta punteggiatura come trattini, due punti, punto e virgola, ecc.

3. Estrai il testo

Questo è il cuore di tutto il processo, convertendo il testo dell’immagine in contenuto modificabile, aggiornabile e archiviabile.

Per iniziare questo passaggio, carica l’immagine che abbiamo scelto (fare riferimento alla sezione 1) nello strumento selezionato. Esistono diversi modi per farlo: A) Trascina e rilascia , B) Carica direttamente dal dispositivo e C) Copia e incolla il file nell’interfaccia dello strumento.

Il convertitore da foto a testo garantisce anche un’ulteriore opzione di caricamento, ovvero caricare l’immagine fornendo il relativo collegamento web.

Ciò significa che se vedi una foto su Internet e desideri il suo testo, puoi semplicemente fornire l’URL completo allo strumento e questo catturerà quell’immagine per l’estrazione. Ad ogni modo, vediamo come funziona lo strumento fornito sulla nostra immagine selezionata:

In effetti, il processo ha funzionato bene, segnando la fine del passaggio 3. Successivamente, vedremo come accedere e utilizzare l’output fornito per i tuoi progetti.

4. Utilizza i risultati

Esistono due modi in cui puoi utilizzare i risultati per il tuo lavoro. Uno è copiare l’output negli appunti del tuo dispositivo e l’altro è scaricare il testo con estensione .txt. Esaminiamo rapidamente questi metodi per concludere il nostro articolo.

Il primo metodo è abbastanza semplice. Fai clic sul pulsante Copia e utilizza la scorciatoia da tastiera CTRL + V per utilizzare l’output ovunque desideri.

Il secondo modo inizia facendo clic sul pulsante richiesto. Un file di testo con i risultati verrà scaricato sul tuo PC, laptop o smartphone. Successivamente, puoi integrare il file direttamente in MS Office per attività di produttività oppure selezionare il testo e copiarlo per un uso successivo.

Parole finali

La conversione del testo dell’immagine in contenuto modificabile è semplificata con l’uso degli strumenti OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) basati su algoritmi ML e AI.

Nonostante le difficoltà nel trovare uno strumento affidabile e gratuito, il convertitore da immagine a testo si distingue come un’opzione intuitiva e precisa. È anche in grado di mantenere la formattazione del testo, un ingrediente cruciale per professionisti e studenti.

Segui alcuni semplici passaggi e digitalizza in modo efficiente il tuo testo per risolvere tutti i problemi legati al lavoro in un colpo