Civitavecchia in lutto, si toglie la vita il finanziere Salvatore Iovino, 51 anni, originario di Acerra

28/08/2025 binews.it ATTUALITA', NEWS CAMPANIA, NEWS NAZIONALI 0

Profondo cordoglio in città per la morte di Salvatore Iovino, 51 anni, appartenente alla Guardia di Finanza e originario di Acerra. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe compiuto un gesto volontario utilizzando la propria arma di ordinanza.

La notizia ha scosso colleghi, amici e cittadini, che lo ricordano come una persona stimata, legata alla famiglia e al lavoro. Numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia nelle ultime ore.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema del benessere psicologico nelle forze dell’ordine, dove le pressioni e il peso delle responsabilità possono essere significativi.

Civitavecchia e Acerra si uniscono oggi nel dolore, stringendosi attorno ai familiari di Iovino.