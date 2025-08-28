Civitavecchia in lutto, si toglie la vita il finanziere Salvatore Iovino, 51 anni, originario di Acerra

Profondo cordoglio in città per la morte di Salvatore Iovino, 51 anni, appartenente alla Guardia di Finanza e originario di Acerra. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe compiuto un gesto volontario utilizzando la propria arma di ordinanza.

La notizia ha scosso colleghi, amici e cittadini, che lo ricordano come una persona stimata, legata alla famiglia e al lavoro. Numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia nelle ultime ore.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema del benessere psicologico nelle forze dell’ordine, dove le pressioni e il peso delle responsabilità possono essere significativi.

Civitavecchia e Acerra si uniscono oggi nel dolore, stringendosi attorno ai familiari di Iovino.