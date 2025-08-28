Avella Art Festival 2025, la magia del cinema in musica: sabato lo spettacolo “Impronte”

Avella si prepara a vivere una serata di grande suggestione con il ritorno dell’Avella Art Festival 2025. Sabato 30 agosto, nella cornice storica della Corte del Palazzo Baronale, andrà in scena lo spettacolo “Impronte: musiche e immagini dalla storia del cinema”, a cura dell’Oscar Movies Ensemble.

Un vero e proprio viaggio attraverso le colonne sonore che hanno segnato intere generazioni: dal cinema muto ai grandi maestri internazionali e italiani come Charlie Chaplin, Ennio Morricone, Nino Rota, John Williams, Astor Piazzolla, Luis Bacalov e Nicola Piovani.

Lo spettacolo unirà musica dal vivo e videoproiezioni, offrendo al pubblico l’emozione di rivivere alcune delle pagine più iconiche della storia del cinema. Una fusione tra arti visive e sonore che trasporterà gli spettatori direttamente “sul set”.

Dove: Corte del Palazzo Baronale – Avella, Piazza Municipio

Quando: Sabato 30 agosto, ore 20:15

Ingresso: libero e senza prenotazione, fino ad esaurimento posti

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica, cinema e cultura, che conferma Avella come centro pulsante di eventi artistici di rilievo.