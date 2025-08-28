Lauro, l’alba si accende di musica con “Tra Cielo e Tango”

Un’alba diversa, carica di emozioni e suggestioni, attende la comunità di Lauro. Domenica 31 agosto, alle ore 5:30, nella splendida cornice del Palazzo Pignatelli, andrà in scena “Tra Cielo e Tango – Concerto all’alba”, un evento unico che unirà la magia del nuovo giorno alle note passionali del tango.

Il concerto, a ingresso libero, promette di trasformare l’aurora lauretana in un palcoscenico naturale, dove la musica accompagnerà il sorgere del sole regalando un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Il Mondo che Vorrei OdV”, con il patrocinio del Comune di Lauro, e rientra nel ricco programma del Lauro Festival 2025, che sta animando l’estate cittadina con arte, cultura e spettacolo.

Un’occasione per vivere la musica in modo diverso: tra cielo, storia e passione, con le mura del Palazzo Pignatelli a fare da cornice a un’alba che profuma d’estate e di tango.