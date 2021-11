Città del Vino, Carmen Guerriero nuovo Ambasciatore Emerito

A Barolo, l’Assemblea dei Sindaci, assessori e amministratori dei 460 Comuni enoturistici d’Italia riuniti nella Convention d’autunno 2021 ha pianificato il futuro dell’Associazione, attraverso nomine e cambi al vertice, tra cui l’elezione del nuovo Presidente di Città del Vino, dott. Angelo Radica e del nuovo Presidente degli Ambasciatori delle Città del Vino, prof. Carlo Rossi. Tra i nuovi Ambasciatori, l’irpina Carmen Guerriero.

L’Associazione Nazionale Città del Vino, riunita a Barolo (Cuneo) “Città Italiana del Vino 2021”, per l’attesa Convention d’Autunno – dal 19 al 21 novembre – ha nominato l’Avv. Prof. Carmen Guerriero Ambasciatore Emerito di Città del Vino.

Una nomina accolta con entusiasmo: “Un grazie doveroso al Presidente uscente Dott. Floriano Zambon per la nomina nel corpo diplomatico di questo importante organismo delle Città del Vino, che ha saputo riscrivere il valore dei territori attraverso la promozione e la valorizzazione della cultura del vino” – il commento della d.ssa Guerriero. “Il mio impegno per i territori e per le tante realtà produttive acquista, oggi, un ulteriore slancio e si arricchisce di un nuovo punto di partenza. Un sentito augurio al nuovo Presidente dott. Angelo Radica ed al prof. Carlo Rossi, neo coordinatore nazionale degli Ambasciatori di Città del Vino, ai quali assicuro collaborazione e disponibilità per il prosieguo delle attività dell’associazione”.

Carmen Guerriero è il Direttore Responsabile della Testata giornalistica ASA Magazine, rivista ufficiale dell’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, da oltre 25 anni partner e supporto per Istituzioni pubbliche, Associazioni e Consorzi di promozione a tutela delle tipicità agroalimentari e dei settori collegati. Formatasi legalmente nel 1993 presso la sede dell’Associazione Stampa Lombarda di Milano, è uno dei sodalizi più conosciuti e riconosciuti nel vasto panorama d’interessi di settore. La sua azione è di controllo, di stimolo e di supporto grazie alla collaborazione dei suoi iscritti con oltre 600 testate giornalistiche nazionali e internazionali. Il magazine, da sempre, si caratterizza per un forte approccio territoriale, sociale ed economico legato all’agroalimentare in tutte le sue declinazioni, turismo, sostenibilità e green economy.

Giornalista dal 1995, è Giurista dello Studio Legale Cascone di Napoli, specializzato in Diritto del Lavoro, Diritto vitivinicolo e Consulenza aziendale. Cura progetti speciali per la valorizzazione e la promozione di territori e realtà imprenditoriali. E’ componente del Comitato Tecnico Scientifico “Fondazione Sistema Irpinia” della Provincia di Avellino, con compiti di creazione, promozione ed attivazione dei processi di valorizzazione e di sviluppo economico territoriali. E’ Responsabile del Dipartimento Nazionale Turismo Agroalimentare di PMI International (Piccole e Medie Imprese nel mondo) ed elabora progetti per promo e valorizzazione di culture e di tradizioni agroalimentari legate ai territori (“Strade dei vigneti del Greco di Tufo” e “la DOCG Taurasi”) con l’Ass. Naz. Città Del Vino. E’ Sommelier certificata dall’Associazione Italiana Sommelier nonchè membro AIC (Accademia Italiana della Cucina).

Questa Convention ha chiuso anche il ciclo di Floriano Zambon, il Presidente che è rimasto in carica più a lungo (dal 2004 al 2007, poi di nuovo per due mandati dal 2015 al 2021), portando risultati significativi per i territori italiani del vino e per l’Associazione Nazionale, tra cui il contributo alla stesura della legge nazionale sull’enoturismo ed il battesimo del riconoscimento delle colline Patrimonio Unesco di Conegliano e Valdobbiadene. Il contributo di Floriano Zambon continua alla guida del comitato tecnico scientifico.

“Sono felice di avere ricevuto dal dott. Floriano Zambon, nell’ultimo giorno del suo terzo mandato alla Presidenza dell’Associazione nazionale delle Città del Vino, l’investitura ad Ambasciatore Emerito delle Città del Vino e l’inserimento nell’Albo d’Onore “per il contributo alla promozione del suo territorio e della cultura del vino“.

L’Albo d’onore delle Città del Vino è costituito dagli Ambasciatori delle Città del Vino (154) e dagli Ambasciatori Emeriti (60). Il titolo di Ambasciatore è assegnato a coloro che si distinguono nell’attività dell’Associazione e nella promozione del proprio territorio; il titolo di Ambasciatore Emerito è, invece, assegnato a personalità del mondo della cultura, dell’arte, dell’economia, della scienza, dello sport che si distinguono nella promozione, in Italia e all’estero, della ricchezza della civiltà del vino e dei territori italiani.Tra gli Emeriti, il professor Mario Fregoni, gli enologi Riccardo Cotarella e Roberto Cipresso, l’irpino Severino Garofano, venuto a mandare qualche anno fa, che ha cambiato il volto al Negroamaro. “Sono onorata” – ha concluso Carmen Guerriero. “Considero questa nomina non una meta bensì l’inizio di un nuovo capitolo del mio impegno professionale e sociale”.

L’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana augura al nuovo Ambasciatore Emerito delle Città del Vino buona comunicazione con la certezza che raggiungerà in breve nuovi importanti traguardi.

