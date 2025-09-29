Circumvesuviana, linea Baiano ferma: i pendolari sbottano, appello ai sindaci

Basta chiacchiere. La ferrovia deve riaprire.

I pendolari vesuviani sono esasperati. Promesse mancate, rinvii continui, la linea Napoli–Baiano ancora chiusa. Otto mesi di stop su quindici. Una vergogna.

Il primo ottobre? Non si apre nulla. Il ponte tra Saviano e Nola non è montato. I treni nuovi non esistono. E intanto i cittadini aspettano. Vanno al lavoro e a scuola sui bus. In mezzo alla pioggia. Al freddo. Al buio. Senza sapere se passa. Senza sapere se c’è posto.

Un bus non è un treno. Un bus inquina. Un bus non risolve.

I pendolari chiamano in causa i sindaci. Difendete i vostri concittadini. Difendete la loro salute. Difendete il diritto a studiare, a lavorare, a muoversi. Basta subire le scelte di Eav.

La richiesta è semplice. La linea deve riaprire. I treni devono tornare a partire e arrivare a Porta Nolana. Niente fermate obbligate a San Giorgio. Niente altre prese in giro.

I comitati sono compatti. Enzo Ciniglio. Salvatore Ferraro. Marche Fabbrocini. Salvatore Alaia. Tutti con un solo messaggio. Basta promesse. Servono fatti. Ora.