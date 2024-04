CIMITILE (NA). Consiglio comunale lunedì 22 aprile alle 15:30 presso la sala consiliare delle Basiliche

La prima convocazione avverrà in data 22 Aprile alle ore 15:30, presso la sala consiliare del Comune di Bassiano in Via Maddonelle.

La seduta tratterà i seguenti argomenti:

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Presa d’atto della nuova composizione della Giunta;

Programmazione del Bilancio;

Nomina dei membri delle Commissioni consiliari;

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

Per quanto riguarda la formazione della nuova Giunta, all’Assessore Felice Amato, con delega al Bilancio, alla Programmazione economica e finanziaria e ai Tributi, viene conferito l’incarico di “Vicesindaco”, con tutti i poteri e le competenze stabiliti per questo incarico dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

All’Assessore Nunzia Pignatelli passeranno le deleghe alle Politiche Sociali, alla programmazione dei Servizi Socio-assistenziali, all’area minori ed anziani, al commercio ed attività produttive.

Il Sindaco sarà depositario delle deleghe ai Lavori pubblici, alla Programmazione e gestione del territorio, all’edilizia privata, ai Servizi cimiteriali alle “Basiliche Paleocristiane”, nonché di tutte le attribuzioni attualmente non espressamente delegate che rimangono di sua competenza, assumendole sotto la propria direzione e responsabilità, riservandosi la facoltà di conferirle con successivo provvedimento di delega. (Felice Sorrentino)