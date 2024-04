Alfredo Salucci, con “Racconti di fantasia partenopea”, inaugura il salotto di Avellino Letteraria 2024

Avellino Letteraria riparte con la sua IV edizione, sabato 27 aprile presso la storica e suggestiva Villa Amendola, alle 18. Il programma per il 2024 si presenta estremamente ricco e complesso. Il claim della manifestazione può essere riassunto così: “!Esserci?”. Essere presenti oggi è un dovere, essere presenti con le certezze, ma anche con i dubbi.

A inaugurare la quarta edizione della rassegna sarà la presentazione del libro dell’autore Alfredo Salucci: “Racconti di fantasia partenopea”, edito da Albatros edizioni. Si tratterà di storie originali, affascinanti, ricche di sfumature, trasformazioni e sorprese, in cui si mescolano elementi realistici e surrealistici. La fantasia diventa uno strumento prezioso che consente di cogliere e interpretare il mondo delle emozioni e dei sentimenti con più libertà e profondità.

Dopo l’introduzione del direttore artistico Annamaria Picillo, a portare i saluti saranno gli ospiti: Edgardo Pesiri, presidente dell’Associazione per la Promozione Sociale Carlo Gesualdo, Salvatore Campitello, presidente dell’Associazione Stampa Campania Valle del Sarno e consigliere dell’Ordine Regionale dei Giornalisti, Norberto Vitale, giornalista ANSA e direttore editoriale di Telenostra, Franco Genzale, direttore responsabile di Irpinia TV, e Gianni Colucci, giornalista de Il Mattino. Parteciperanno all’evento anche Gerardo Sinatore, studioso di antropologia, l’attrice Giuliana De Marinis come voce narrante, e il maestro Domenico Sodano con Salvatore Esposito Ferraioli alla tiorba per un interludio musicale.

La serata sarà coordinata dalla giornalista Daniela Apuzza.