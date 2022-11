CIMITILE. ”I.C. Mercogliano Guadagni” presenta l’iniziativa: “Pendo per la terra e tu?”

La scuola, intesa come comunità educante, garantisce opportunità di crescita socio – culturale agli alunni proiettandoli in una dimensione del Sapere che li rende attori dei processi di insegnamento – apprendimento attivati. La Società si evolve e pone l’attenzione su problematiche socio – economiche che la condizionano, pertanto la Scuola concorre a un principio di educazione permanente che non può prescindere dall’educazione alla Sostenibilità.

L’I.C. Mercogliano -Guadagni, da anni è impegnato nella strutturazione di un Progetto d’Istituto in verticale e in orizzontale funzionale a sviluppare una continuità tra i diversi ordini di scuola e la trasversalità dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità che, nello specifico afferiscono allo sviluppo di competenze civiche e sociali atte a salvaguardare la specificità del territorio nella sua dimensione storica, geografia e antropologica. Il mondo si evolve, i territori cambiano e gli alunni, cittadini del domani, devono essere pronti a recepirne le trasformazioni; questa è una delle finalità dell’iniziativa “Pendo per la terra e tu?”, progetto strutturato dal Dipartimento di Tecnologia e Scienze della SSI° plessi “Guadagni – Gallo” di Cimitile – Comiziano e presentato nell’ambito della XXXVI ed. di “Futuro Remoto” sul tema “Equilibri” che esplora, riflette e racconta i tanti EQUILIBRI E DISEQUILIBRI della nostra storia, della nostra vita, del nostro Pianeta.

Contribuire ad un modello di sviluppo che crei società in equilibrio con l’ambiente e con sé stesso deve essere sicuramente il primo di questi obiettivi. È la ricerca di un equilibrio stabile che pertanto deve oggi guidare scelte e azioni, sia che parliamo di equilibrio sociale, geopolitico, sia se guardiamo alla nostra Terra ealla Natura con i suoi ecosistemi.

La nostra Scuola avrà l’onore di partecipare a questo evento con uno stand per presentare le attività svolte dai ragazzi nel corso della progettazione “Pendo per la terra e tu?”.

Alcuni alunni delle classi terze della SSI° saranno materialmente presenti allo stand in qualità di relatori e promotori delle attività svolte all’evento che si terrà a Napoli il giorno 22 c.m. presso “Città della Scienza”, mentre gli altri ragazzi delle classi terze, in un’ottica orientativa, visiteranno i vari stand, alla scoperta di nuove ricerche e studi condotti da vari enti PUBBLICI E PRIVATI.

Tema dello stand dell’ ”I.C. Mercogliano Guadagni” sarà la salvaguardia della biodiversità attraverso la progettazione e realizzazione di una rete ecologica con il Comune di Cimitile in un’ottica di concertazione tra enti, che hanno firmato un patto ecologico di Comunità con delibera di giunta comunale, per la tutela degli insetti impollinatori nell’ambito dell’iniziativa “Apitour” nata a febbraio 2022 come risposta concreta allo scoppio della Guerra in Ucraina.

Il consumo di suolo fa pendere l’ago della bilancia verso un futuro incerto, quindi è nata la necessità di sviluppare nella comunità scolastica la capacità di costruire una rete solidale di azioni tradotte in un corridoio ecologico reale costruito con l’ausilio di Google Earth, dove ognuno indica il proprio spazio verde disponibile impegnandosi a curarlo, secondo i criteri di rispetto dell’ambiente: no pesticidi, no fertilizzanti chimici, ecc.

Questo percorso, nato in Svezia, dove rappresenta un efficace mezzo di salvaguardia della biodiversità, calato nella dimensione del nostro territorio seppure in una dimensione virtuale, garantisce comunque una buona pratica che risulta essere un esempio di progettazione partecipata dal basso.

Anche la nostra scuola ha uno spazio verde, coltivato a girasoli, i cui semi saranno distribuiti all’interno dell’evento “Equilibri” presso Città della Scienza quali simbolo di continuità di questo progetto e di adesione al patto da parte degli Enti che ci visiteranno.

La nostra Scuola si pone come centro propulsore di iniziative di Sviluppo Sostenibile nell’ambito di Rigenerazione Scuola che mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo.