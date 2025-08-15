“Cilento, ex carabiniere muore in un incidente in moto: ferita la compagna”

Un uomo di 66 anni, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è morto sabato in un incidente motociclistico lungo il raccordo tra la Cilentana e la Bussentina, nel Cilento. La vittima, Francesco Cautano, era in sella a un Piaggio Beverly di grossa cilindrata con la compagna di 59 anni quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime informazioni, nella dinamica potrebbe essere stato coinvolto anche un altro scooter, con cui si sarebbe verificato un impatto. La moto è poi uscita di strada percorrendo diversi metri prima di fermarsi. L’urto è stato particolarmente violento: Cautano è stato sbalzato a terra e, nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, è morto sul posto.

La sua compagna, ferita ma cosciente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania. I medici hanno riferito che le sue condizioni sono stabili e non considerate gravi.

La Polizia stradale di Sapri, guidata dall’ispettore Silvio Riccio, insieme ai Carabinieri, ha effettuato i rilievi per determinare con precisione le cause dell’incidente. Le autorità non escludono il coinvolgimento di altri veicoli.

La notizia della morte di Francesco Cautano ha suscitato profonda commozione nella sua comunità di origine e tra i colleghi dell’Arma, che lo ricordano come un militare di grande dedizione e una persona generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri.