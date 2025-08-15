Incendio in autostrada A16 a Monteforte Irpino: famiglia salva nel giorno di Ferragosto

Questa mattina, 15 agosto 2025, intorno alle ore 9:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, su richiesta della Polizia di Stato, sono intervenuti sull’autostrada A16, in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, poco prima dello svincolo di Avellino Ovest, al chilometro 39, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

A bordo del veicolo viaggiava una famiglia napoletana, diretta in montagna per trascorrere il Ferragosto in Irpinia. Fortunatamente non si sono registrati feriti: l’intera famiglia, compresi tre bambini, è riuscita ad abbandonare il mezzo in tempo.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco di Avellino, anche il personale di Autostrade per l’Italia. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il personale dell’autostrada aveva già tentato di estinguere l’incendio utilizzando i propri estintori. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha poi consentito di completare lo spegnimento e procedere alla messa in sicurezza dell’area.