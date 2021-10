Cicciano sul podio. Secondo posto al mondiale del panettone per Guglielmo Cavezza del Mamy Cafè

A Roma, nella splendida cornice di Palazzo Rospigliosi a pochi passi dal Quirinale, si è svolto il campionato mondiale “The best panettone of the world 2021” organizzato dalla FIPGC federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria e patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Trecento partecipanti da tutto il mondo si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di miglior panettone del mondo nelle categorie classico e innovativo.

A salire sul secondo gradino del podio è stato Guglielmo Cavezza del Mommy Cafè di Cicciano (Na) aggiudicandosi l’argento sia con il suo panettone classico che con quello innovativo.

Grande soddisfazione per il giovane proprietario del Momy Cafè che ha portato in alto, insieme al suo nome, tutta la comunità di Cicciano.

Felice Sorrentino

