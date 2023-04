CICCIANO (NA). Elezioni comunali 2023, si ripete ancora la sfida Corrado-Caccavale

Il prossimo 14-15 maggio il comune di Cicciano andrà al voto. Dopo 5 anni si ripete la sfida Corrado-Caccavale. Ancora una volta, non ci sono nuovi volti a rappresentare il comune di Cicciano. Dopo aver amministrato per 5 anni , già assessore comunale, Corrado con la sua lista cercherà di contrastare l’ex sindaco Caccavale.

Nessuna novità in paese, dopo molti anni si ricorre alla stessa sfida, i candidati sindaci sono pronti ad insediarsi per amministrare nei prossimi cinque anni.

Una ventata di novità non ha accarezzato il comune napoletano che ancora una volta è percosso dalla vecchia classe politica.

Un nuovo gruppo di giovani “laboratorio civico” è stato molto deciso nella sua scelta, infatti hanno affermato : <<non faremo alleanze elettorali all’ultimo minuto o compromessi al ribasso di nessun genere>>. Il gruppo, resterà fuori dalla campagna elettorale, da neutri

osserveranno con criterio l’evolversi dei programmi politici.

Seguono i nomi dei candidati :

Candidato sindaco

Giovanni Corrado

Cicciano Presente e Futuro… il Continuo

Arvonio Raffaele

D’Avanzo Gennaro

Amato Antonio

Casoria Antonio

Pizza Saverio

Capolongo Vincenza

Chiricolo Giovanna Pia

De Riggi Maria Anna Antonetta

De Sarno Angela

Esposito Rachele

Siciliano Marialuisa

Granata Carmine

Mascolo Giosuè

Rastelli Luigi

Pezzillo Pietro

Cavezza Francesco

Candidato sindaco

Giuseppe Caccavale

Oltre con Giuseppe Caccavale

Alfano Lazzaro (Lazzaro)

Acierno Raffaele (Lello)

Bernardo Carmela

Biondo Maria

Candela Luigi

Coppola Annunziata

Corrado Aniello

Ferone Angela

Marino Giovanni

Mungiello Carmine

Recetano Antonio

Russo Felicia (Felicia)

Occhipinti Alberto

Russo Maria (Mary)

Santoriello Salvatore

Vetrano Michele