Cicciano. La quattro giorni di cibo con le eccellenze napoletane e la musica di Sannino e Avitabile

di Felice Sorrentino

È il Cooking Around. Manifestazione eno-gastronomica alla quale parteciperanno alcuni dei nomi più in vista della cucina napoletana. L’evento si terrà dall’8 all’11 settembre a Cicciano. Saranno allestiti più di 10mila metri quadrati suddivisi in settori specifici dedicati al cibo con la partecipazione di Giuseppe Pignalosa (Pizzeria Le Parùle), Errico Porzio, Roberto Susta, Luciano Sorbillo, ‘O pacchianiello, braceria Cillo di Airola, e Pepe in Grani.

Il programma delle serate:

Giovedì 08 settembre – presentazione ed apertura dell’evento con MONICA SARNELLI come madrina dell’evento. A seguire in concerto MARCO SENTIERI. Apertura stand enogastronomici con tema della serata: la farina e i suoi prodotti.

Venerdì 09 settembre – apertura della serata con tema della giornata: la mozzarella e le sue caratteristiche. Concerto di IVAN GRANATINO.

Sabato 10 settembre – tema della serata: la carne e le sue eccellenze. Ospite della serata ENZO AVITABILE.

Domenica 11 settembre – si parte al mattino con il Tema della giornata: il pomodoro. Si inizia con una pedalata ecologica a cura dall’associazione Vittoria e a seguire la sfilata e l’esposizione di auto e moto d’epoca mentre i cuochi saranno impegnati con una presentazione dal vivo di una delle loro specialità. Si replica a pranzo con i ragazzi dell’istituto alberghiero.